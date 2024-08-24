У зовнішній політиці Індії стався значний поворот: ISW про візит Моді в Україну

Індія може зайняти сильнішу проукраїнську позицію, ніж раніше, попри тісні відносини з Росією.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив Україну у підтримці з боку Індії. Моді відвідав Київ в п'ятницю, 23 серпня, після свого візиту до Польщі двома днями раніше, що стало першим візитом індійського лідера до нашої держави з моменту встановлення двосторонніх відносин у 1992 році.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після зустрічі між лідерами двох країн, Моді та Зеленський виступили зі спільною заявою. Індійський прем'єр-міністр підкреслив, що його країна готова докласти зусиль для забезпечення "справедливого та міцного миру в Україні" та дотримання принципів міжнародного права щодо "поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав".

"Ця заява контрастує з попередніми та більш загальними закликами Моді до миру та дипломатії під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в липні 2024 року. Українська сторона підкреслила, що Спільне комюніке про основи миру, ухвалене на мирному саміті в червні 2024 року, може слугувати керівною основою для встановлення умов мирної угоди, хоча Індія не підписала цей документ, попри свою участь у мирному саміті в червні 2024 року", – зазначили аналітики.

Під час візиту Україною та Індією також були підписані чотири двосторонні угоди про співпрацю в сільському господарстві, економіці, розвитку та культурі. Лідери двох країн також домовилися посилити двосторонню оборонну співпрацю, зокрема у діяльності ВПК. Зазначається, що найближчим часом має бути проведене друге засідання Спільної українсько-індійської робочої групи з військово-технічного співробітництва.

"Візит Моді в Україну знаменує значний поворот у зовнішній політиці Індії щодо України та може свідчити про намагання Індії зайняти сильнішу проукраїнську позицію, ніж раніше, попри історичні тісні відносини Нью-Делі з Москвою", – зауважили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Моді відверто розповів, що сказав Путіну через війну Росії проти України. Моді стверджує, що Індія не є нейтральною.

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