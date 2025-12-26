ТСН у соціальних мережах

У зустрічі з Трампом можлива участь лідерів Європи: Зеленський анонсував новий формат переговорів

Зеленський заявив, що європейські лідери можуть долучитися до його майбутньої зустрічі з Трампом, адже без позиції Європи фіналізація домовленостей неможлива.

Прапори США, України та ЄС

Наступний раунд перемовин із США може відбутись у тристоронньому форматі за участі Європи

Напередодні вирішальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський перебуває на постійному зв’язку з європейськими партнерами. Головна мета — забезпечити їхню участь у переговорному процесі.

Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам.

Європа на зв’язку

Президент зазначив, що лідери ЄС активно цікавляться ходом переговорів.

«Поки ми говоримо з вами, шановні журналісти, мені пишуть і дзвонять європейські лідери… Я буду на постійному зв’язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були [на зустрічі]», — зазначив Зеленський.

Він визнав, що зібрати всіх лідерів фізично в одному місці за одну добу — завдання майже нереальне.

«Я не впевнений, що саме зараз за одну добу ми можемо всі зібратися офлайн, але як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», — додав президент.

Навіщо потрібен тристоронній формат

Глава держави наголосив: будь-який серйозний план завершення війни вимагає залучення Європи, оскільки багато юридичних та фінансових аспектів залежать саме від позиції ЄС.

«Коли ми говоримо про цей весь шлях, і там багато документів, багато речей залежить від позиції також Європи. Безумовно, якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти, де буде присутня не тільки Україна і Америка, а й де буде представлена Європа», — наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський також пояснив, як планує використовувати конструктивну позицію України у розмові з Трампом. Якщо Київ погоджується на кроки до миру, а Москва їх відкидає — це доказ того, що тиск на РФ недостатній.

