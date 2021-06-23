Убивство Шеремета: суд залишив фігурантів справи Антоненка та Кузьменко під домашнім арештом

Адвокати хотіли змінити запобіжний захід.

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисників Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну запобіжного заходу для них із цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки.

Про це пише "Радіо Свобода".

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Також суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Антоненкові домашній арешт іще на два місяці, з зобов’язанням і далі носити електронний браслет. Для Кузьменко наразі чинний термін домашнього арешту до середини липня.

Як повідомлялося, під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів, що спілкується з фігуранткою справи Шеремета Яною Дугарь.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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