Убивство Парубія: хто замінить нардепа у Раді

Народний депутат Андрій Парубій, якого було убито 30 серпня 2025 року / © Facebook/Андрій Парубій

Місце народного депутата Андрія Парубія, якого було убито в суботу, 30 серпня, у Львові, може зайняти журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз перебуває в лавах ЗСУ.

Як свідчить сайт Центральної виборчої комісії, Чорновол посідає 27-ме місце у виборчому списку партії «Європейська солідарність», від якої було обрано до парламенту Андрія Парубія.

Розташовані вище у списку Володимир В’ятрович та Ірина Никорак уже стали народними депутатами після того, як склали свої повноваження в Раді Ірина Луценко та Михайло Забродський у 2019 та 2023 роках відповідно.

Наразі у фракції «Європейська солідарність» 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 — у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списком.

46-річна Тетяна Чорновол у Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Вона була членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. До виборів в Раду була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Чорновол відома як активна учасниця Революції гідності, у 2013 році пережила замах. У 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону «Азов», того ж року втратила на війні чоловіка.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Тетяна Чорновол воювала в складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім.Івана Богуна. Має звання офіцера Збройних сил України.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.

ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.