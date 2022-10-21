Учасники G20 працюють над тим, аби на саміті Путін був ізольований - Кулеба

G20 нічого не змінить для російсько-української війни, каже міністр.

Учасники саміту G20 в Індонезії працюють над тим, щоб російський президент-диктатор Володимир Путін почувався на зустрічі максимально ізольованим.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Все це в роботі. Ми щодня обговорюємо історію з G20, які західні лідери будуть, чи зустрічатимуться вони з Путіним. Якщо зустрічатимуться, що йому повинні сказати. Велика інтрига навколо G20, але і це мине. Нічого суттєво не змінить ця зустріч. Питання вирішуються в інших місцях", - наголосив очільник МЗС.

Кілька місяців тому перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G20 проводилася "дуже велика та скрупульозна робота" щодо її проведення так, аби такому форматі агресорка Росія почувалася максимально ізольованою і не могла серйозно впливати на якість ухвалених рішень. Кулеба каже, що на рівні міністрів цього вдалося досягти.

За його словами, G20 нічого не змінить для російсько-української війни, бо все вирішується на полі бою. Натомість під час саміту "інші питання обговорюватимуться". Втім, міністр зауважив, що там будуть не лише "країни, які називають речі своїми іменами, але й ті, "хто грає в нейтральність, хто намагається хоч морально, але підтримати Путіна".

Росія в політичному світі

Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає: робить це диктатор для того, аби показати власну "значущість" всередині Росії.

Натомість світові лідери не дуже готові говорити з диктатором. Так, чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі Джо Байдена з Путіним.

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав нинішню путінську Росію "ненадійним торговельним партнером". За його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Ба більше - Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

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