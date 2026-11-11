Журналіст Віталій Портников та українська переговорна група в Абу-Дабі / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Головним практичним здобутком мирних переговорів в Абу-Дабі за участю України, США та Росії стало рішення про новий обмін полоненими. Сторони так і не наблизилися до припинення бойових дій. Замість реального припинення вогню учасники консультацій в ОАЕ обговорювали безпекові механізми у Європі на майбутнє, яке настане вже після війни.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

Реклама

Головний результат переговорів в Абу-Дабі

Головним підсумком дводенних переговорів в Абу-Дабі Портников вважає домовленість про проведення нового обміну полоненими.

Реклама

«Але, як ми з вами прекрасно розуміємо, саме це рішення не має нічого спільного із можливостями домовитися не те, що про завершення російсько-української війни, але хоча б про перепинення чи призупинення бойових дій на російсько-українському фронті, і обстрілів української цивільної інфраструктури», — звернув увагу журналіст.

За його словами, коли Росія не має наміру припиняти війну, вона традиційно вдається до домовленостей у гуманітарній сфері. Так відбувалося під час кожного раунду мирних переговорів, ініційованих президентом США Дональдом Трампом. На думку Портникова, Москва використовує гуманітарний трек, щоб приховати своє прагнення продовжувати війну проти України. Переговори в Абу-Дабі, вважає він, не стали винятком.

Замість шляхів завершення війни говорили про безпеку Європи після неї

«Як можна зрозуміти хоча б з часу, який був відведений на перемовини, — а це буквально кілька годин вчора і кілька годин сьогодні — учасникам перемовин взагалі не було про що розмовляти«, — переконаний публіцист.

Він пояснив, що після завершення зустрічі її головною темою називали питання безпеки на Європейському континенті після закінчення російсько-української війни. Портников наголосив, що саме це демонструє нелогічність нинішнього переговорного процесу.

Реклама

«Замість того, щоб обговорювати шляхи самого завершення російсько-української війни та припинення бойових дій, можливості зупинити вбивство людей, учасники перемовин Абу-Дабі були змушені — я маю на увазі зараз українську делегацію — обговорювати гарантії безпеки і самі механізми безпеки на Європейському континенті, які можна буде застосувати після закінчення війни. При тому, що ніякого розуміння, яким чином цю війну закінчити, у учасників перемовин не те, що немає, — вони це навіть не обговорюють», — розповів журналіст.

РФ проти участі Європи в переговорах — чому і що заявив Мединський

Він назвав ситуацію «маразматичною» та зазначив, що вона стала приводом для нової хвилі пропагандистських заяв із боку Росії. Зокрема, очільник російської делегації Володимир Мединський цього разу почав покладати відповідальність за ситуацію не на Україну, а передусім на європейські країни.

Як уточнив Портников, Мединський заявив, що російська делегація не розуміє, у якому статусі європейські представники перебувають в Абу-Дабі. Водночас із цими представниками проводили консультації спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також українська делегація. Мединський звинуватив європейців у масштабному обмані українського населення та поклав на них відповідальність за загибель людей.

За оцінками публіциста, висловлювання Мединського свідчать про роздратування Кремля європейською підтримкою України.

Реклама

«Ці коментарі російського пропагандиста у статусі помічника президента РФ знову нагадують, що саме європейська допомога Україні, яка дозволяє нам боротися з російською агресією, знищувати російських окупантів, зрештою знищувати нафтопереробну та військову інфраструктуру терористичної федерації, зараз поперек горла і Путіну, і Мединському, і всім представникам російського керівництва, зацікавленим у продовженні російсько-української війни, аж до краху нашої з вами держави», — висловився Портников.

Він додав, що саме тому Мединський дякував Віткоффу та Кушнеру, водночас критикуючи європейців. На думку журналіста, таким чином російська сторона намагається зберегти в американців ілюзію можливості спільної економічної вигоди з керівництвом РФ та не допустити запровадження нових санкцій проти Москви.

Водночас, як наголосив Портников, Росія усвідомлює, що подальша європейська допомога Україні позбавляє її можливості розраховувати на перемогу, якої прагне Путін. Ця перемога передбачає ліквідацію української державності та масове вигнання українського населення з територій його етнічного проживання.

Публіцист зазначив, що саме такі, а не інші цілі, він вважає реальними намірами Путіна у війні проти України.

США змушені рахуватися з Європою у питанні шляхів завершення війни

«Таким чином, як бачимо, саме присутність європейських представників у Абу-Дабі і саме готовність і американців, і українців консультуватися з європейцями, і після перемовин — з російською делегацією викликала роздратування Мединського, тому що продемонструвала, що європейці бажають залишатися учасниками процесу, що вони не збираються відмовлятися від подальшої допомоги Україні, і що Сполученим Штатам доводиться рахуватися з європейською позицією, коли вони обговорюють з росіянами шляхи завершення російсько-української війни. Мені здається, це і головний результат того, що ми бачили«, — розповів Портников.

Сторони не досягли жодного суттєвого результату в Абу-Дабі

Він знову звернув увагу, що самі переговори в Абу-Дабі, за винятком домовленості про обмін полоненими, не дали реальних результатів, які могли б пояснити проведення зустрічі американської, української та російської делегацій.

Журналіст привітав рішення про обмін полоненими та висловив підтримку українцям, які зможуть вийти з російських в’язниць, а також їхнім рідним і близьким. Водночас він наголосив, що поза цим рішенням сторони не досягли жодного суттєвого результату під час зустрічі в ОАЕ.

Портников припустив, що переговори в Абу-Дабі можуть стати завершенням чергової імітації переговорного процесу між Росією, Україною та США. Він пов’язав нинішню дипломатичну активність із прагненням Путіна зробити передвиборчий подарунок Трампу напередодні проміжних виборів до Конгресу.

«І якщо це буде завершення консультацій як таке, ми можемо просто сказати, що ми спостерігали з вами останній, так би мовити, завершальний акорд спецоперації „Осло“, яка була пов’язана із бажанням президента Росії Путіна зробити передвиборчий подарунок президенту Трампу напередодні проміжних виборів до американського Конгресу. Так би мовити, — від дизельної оборудки двох президентів, яка закінчилася передбачуваним фіаско, через перемовини в Осло Віткоффа, Кушнера, Зеленського і Стубба зі Стере, до поїздки Віткоффа до Санкт-Петербурга, і зрештою до перемовин в Абу-Дабі, які стали результатом перемовин Віткоффа із російським президентом. І на цьому завіса над черговою імітаційною переговорною активністю може в принципі вже впасти. Сцена знову закриється, і Путін буде займатися своєю улюбленою справою — воювати з нами, без необхідності робити президенту США подарунки«, — припустив публіцист.

Коли можливі реальні переговори про мир із Росією

Водночас, за його словами, Путін розуміє, що вже в січні 2027 року можливості Трампа впливати на рівень тиску на Росію та Україну можуть опинитися під загрозою через розслідування з боку нового складу Конгресу США.

Портников вважає, що американські законодавці можуть зосередитися на з’ясуванні суті контактів представників США з Путіним, його представником Кирилом Дмитрієвим та іншими учасниками переговорного процесу, який журналіст називає імітаційним, а також з ініціаторами війни проти України.

«Так що, можливо, вже у 2027 році, якщо нам вдасться значно погіршити економічну ситуацію самої Російської Федерації, ми зможемо говорити про перспективу реальних перемовин, про припинення вогню на російсько-українському фронті. Однак, участь у цих перемовинах американців, мені здається, буде під питанням. Тому що для цього вони президенту Російської Федерації, ну, м’яко кажучи, не потрібні», — підсумував Портников.

Нагадаємо, член української переговорної групи, нардеп Давид Арахамія назвав перемовини в Абу-Дабі за участю США та РФ одними з найважчих від 2022 року через жорстку позицію російської сторони. Попри це, сторони погодили новий обмін полоненими і досягли значного прогресу з інших нерозголошуваних питань. Арахамія також зазначив, що є реальний імпульс ухвалити ключові рішення ще до кінця 2026 року.

Усі деталі про другий раунд переговорів в Абу-Дабі читайте тут.

Новини партнерів