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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Участь КНДР у війні: в ЄС заявляють про "відчай" Росії

В Європі наголошують, що РФ опинилася в ізоляції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війська КНДР.

Війська КНДР. / © Associated Press

Участь бійців Північної Кореї у війні в Україні є “проявом відчаю” з боку агресорки Росії, яка є ізольована та послаблена завдяки санкціям Євросоюзу.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, повідомляє “ЄП”.

Європейська політикиня наголошує, що Москва ізольована, а тому вимушена “покладатися на таких суб'єктів” як Північна Корея для допомоги у війні.

"Коли йдеться про поглиблення військової співпраці з Північною Кореєю, це надсилає дуже чіткий сигнал: Росія не зацікавлена у мирі. Навпаки, метою Росії залишається придушити Україну. Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для підтримки цієї незаконної агресії. Зокрема, з суб’єктами, які серйозно підривають та дестабілізують глобальний мир і безпеку", - наголошує Гіппер.

За її словами, дії Москви лише підтверджують, наскільки Росія "ізольована і наскільки ми послаблюємо її, зокрема завдяки санкціям, що і спричиняє такий відчай".

"Саме тому ми продовжуємо активізувати свої зусилля – працюючи над сімнадцятим пакетом санкцій та підтримуючи Україну", – повідомила Гіппер.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вперше заявив про участь КНДР у війні. Він заявив про “героїзм” армії диктатора Кім Чен Ина та подякував за те, що його солдати воюють в Україні.

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