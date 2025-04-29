Участь Північної Кореї у війні: як відреагував Китай на заяви Путіна і Кіма

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай наголошує, що думка країни щодо війни в Україні є послідовною і чіткою. Мовляв, КНР неодноразово висловлювала свою позицію щодо двосторонніх контактів між Росією і Північною Кореєю.

Так речник китайського МЗС Го Цзякун відповів на запитання про те, чи вважає Пекін, що введення північнокорейських військ сприятиме завершенню конфлікту.

Аналогічно політик відповів і на запитання про те, чи чинитиме Китай тиск на Північну Корею, аби вона не відправляла війська до Росію та "не підливала масла у вогонь".

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Під час пресконференції журналісти також згадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Китай дійсно прагне миру, то має вплинути на КНДР.

"Позиція Китаю щодо української кризи завжди була дуже чіткою і послідовною. Ми завжди активно виступали за припинення вогню, щоб зупинити війну, схилити до миру і сприяти переговорам", - відповів Го Цзякун.

Нагадаємо, днями диктатор РФ Володимир Путін підтвердив участь КНДР у війні. Зі слів Путіна, РФ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецпризначення", а також "шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію".

Дата публікації 17:04, 28.04.25 Кількість переглядів 28 Путінське перемир'я! Чи є шанс цього разу зупинити війну?