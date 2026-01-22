ТСН у соціальних мережах

Політика
319
1 хв

Участь Польщі у "Раді миру" Трампа: Навроцький зробив заяву

Польський лідер наголошує, що така угода "має пройти конституційну процедуру".

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кароль Навроцький і Дональд Трамп.

Кароль Навроцький і Дональд Трамп. / © Associated Press

Участь Польщі в ініційованій президентом США Дональдом Трампом «Раді миру» важлива. Втім, така угода «має пройти конституційну процедуру».

Про це заявив польський президент Кароль Навроцький, повідомляє Polsat News.

Зауважимо, що президент Польщі зустрічався з американським колегою на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Однією з тем зустрічі стала Рада миру.

Зі слів Навроцького, участь таких осіб у «Раді» — як «фюрера» Кремля Володимира Путіна і диктатора Білорусі Олександра Лукашенка — «викликає труднощі у президентів багатьох країн». Втім, каже Навроцький, під час його бесіди з Трампом це питання не було ключовим.

Більш важливими, каже польський лідер, були «формальні аспекти та конституційний порядок». Адже така міжнародна угода повинна пройти всю конституційну процедуру.

«Ми говорили про те, що участь Польщі, звичайно, важлива і необхідна в Раді миру. Моя підтримка президента Трампа непохитна, як і підтримка президента Трампа Польщі», — сказав Навроцький.

Нагадаємо, видання ABC News повідомило, що Дональд Трамп планує в Давосі підписати угоду про створення «Ради миру». Урочиста церемонія підписання документів запланована на 22 січня. За даними ЗМІ, долучитися до «Ради» виявили бажання близько 35 лідерів. Зокрема, члени НАТО Туреччина й Угорщина. Натомість Франція, Норвегія та Швеція відмовилися.

