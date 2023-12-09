Участь Путіна у "виборах": диктатор передав Заходу три сигнали – політолог

Експерт пояснив, що означає заява Путіна про участь у президентських "виборах".

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в Росії 2024 року. Як зазначив офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець, Путін демонструє три меседжі, спрямовані як для внутрішньої аудиторії, так і для Заходу.

Про це він розповів у коментарі "24 Каналу".

У Росії 8 грудня відбувся так званий "день героїв вітчизни". Так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога підійшов до Путіна і почав просити його піти на вибори.

"Це чіткий сигнал російському соціуму і всьому світу, що по-перше – Путін є президентом війни. Він висувається не від мирних професій, а воєнних, вони його просять. Цей текст був погоджений, вистава для обмеженого російського соціуму. Путін грав гірше за Жогу", – зазначив Березовець.

По-друге, за словами офіцера ЗСУ, Путін показує, що переговорів про припинення війни не буде. Адже диктатор висувається своєю окупаційною армією, то він "бачить завершення війни в Україні воєнним шляхом".

"І по-третє, Путін любить символізм і всі нумерологічні питання. Я думаю, що йому було важливо зробити це першим. Він хотів зробити офіційно це оголошення першим", – зазначив Березовець.

Нагадаємо, президентські "вибори" в Росії триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.

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