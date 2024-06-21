Участь РФ у другому Саміті миру: в МЗС повідомили, як може долучитися Москва

Київ не прагне до прямих контактів з Москвою.

Задля залучення представників країни-агресорки Росії до другого Саміту миру можна вдатися до досвіду Чорноморської зернової ініціативи. Адже Україна не прагне прямих контактів з Москвою під час заходу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону.

"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Тоді Україна вела перемовини з Туреччиною і з ООН. Потім Туреччина і ООН вели перемовини з Росією. Угода мала вигляд документа, підписаного між Туреччиною, ООН і Україною, а також - Туреччиною, ООН і Росією", - наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що Київ не прагне до прямих контактів з Москвою з огляду на всі злочини окупантів. З його слів, наразі ключове завдання для України – не лише закінчити війну, а й забезпечити мир у майбутньому.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк назвав умову, за якої Росія буде на другому Саміті миру. Так, участь РФ не матиме сенсу, поки у Кремлі не переглянуть свою позицію щодо війни.

Читайте також: