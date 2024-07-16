Участь Росії у другому Саміті миру: США зробили заяву

Вашингтон наголошує: Україна "сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори".

Сполучені Штати Америки підтримають рішення України щодо залучення агресорки Росії до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників Москви у майбутньому заході ініціює українська сторона.

Про це під час брифінгу заявив заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Це те (РФ у другому Саміті - Ред.), що ми з ними обговорювали. Але будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, які має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", - наголосив представник Держдепу.

За його словами, Україна "сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори". Тим часом Вашингтон - як партнер та надавач допомоги Україні "підтримаємо їх, якщо вони виберуть цей шлях".

"Ми завжди чітко пояснювали це. І я зауважу - і це стосується того, як Кремль відповів, принаймні спочатку, на ті заяви з боку України - ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії", - зауважив Метью Міллер.

Представник Держдепу наголосив, що Штати надалі будуть продовжуватимуть підтримувати Україну, "якщо і коли вони вважатимуть подальші дипломатичні кроки з Росією доречними, ми підтримаємо їх у цьому рішенні".

"Ми завжди вважали, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту повинні прийматися Україною, де Україна є "за кермом". Тому, коли вони - якщо вони хочуть запросити Росію на той саміт, звичайно, ми це підтримуємо", - сказав Міллер.

Нагадаємо, заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру через "ультимативну" риторику цього заходу, яка нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

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