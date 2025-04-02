Участь США у захисті Європи: голова МЗС Литви зробив обнадійливу заяву

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс / © Associated Press

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Литва підкреслює важливість участі США у забезпеченні безпеки ЄС. Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що без підтримки США Європа не має достатніх ресурсів для оборони.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Кястутіс Будріс заявив, що США залишаються важливим партнером для Європи у забезпеченні безпеки та оборони від загрози з боку Росії.

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За словами міністра, Європі довелося покладатися на ресурси та лідерство США після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми відправили значну частину в Україну, але цього недостатньо для України, цього недостатньо для оборони Європи. Тому я не можу погодитись, що причиною „прокидання“ стали вибори в США. Росія — це причина цього», — зазначив голова МЗС.

Міністр також підкреслив, що Литва активно збільшує витрати на оборону і зобов’язується підтримувати Україну на десятиліття вперед. Однак не всі країни Європи демонструють таку саму рішучість.

«І роблячи це, звісно, ми маємо залучати американців до стримування Росії та оборонного планування євроатлантичного простору, оскільки це також і їхня територія», — додав він.

Говорячи про співпрацю з США, міністр запевнив, що не бачить ознак того, що Сполучені Штати відмовляться від свого партнерства з Європою.

«Я справді маю підстави вірити, що США залишатимуться частиною європейської архітектури безпеки, а також з Україною, яка буде частиною цієї архітектури», — наголосив він.

За словами глави МЗС Литви, національний інтерес Литви полягає в тому, щоб Україна була в безпеці, сильною та частиною Європейського Союзу.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС починає впроваджувати план переозброєння Європи і запускає програму REARM Europe на 800 млрд євро для зміцнення безпеки.

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