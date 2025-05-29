Участь Трампа лише погіршила ситуацію, але він ще може зупинити Путіна: деталі The Telegraph

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп попередив РФ, що вона “грає з вогнем”, продовжуючи свій військовий наступ в Україні. Втім, ця погроза нічого не означатиме, якщо Білий дім не займе більш рішучу позицію у своїх відносинах з Кремлем.

Про це йдеться у статті редактора з питань оборони та міжнародних відносин Кона Кофліна для The Telegraph.

Непослідовність Трампа

Кофлін наголошує, що серед найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни була його нездатність підтримувати послідовну лінію щодо диктатора Володимира Путіна. В одну хвилину він хвалить “фюрера” як “розумного хлопця”, з яким можна вести бізнес. В наступну - лає Путіна за те, що він “абсолютно божевільний”, бо продовжує ракетні та безпілотні атаки Росії на цивільні цілі в Україні.

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“Постійні коливання у підході Трампа до агресії РФ є частиною його нетрадиційних зусиль, спрямованих на припинення воєнних дій в Україні”, - йдеться у матеріалі.

Хвастощі американського президента про припинення бойовий дії протягом 24 годин після вступу на посаду, були відверто абсурдними. Втім, офіційна позиція Білого длому залишається незмінною: вона прагне припинити конфлікт, навіть якщо це вимагатиме від України низки неприємних територіальних поступок.

Незважаючи на розробку планової мирної угоди, яку широко засудили за винагороду за російську агресію, Трампу та його команді з національної безпеки, здається, нарешті дійшло зрозуміння того, що Путін не має справжнього інтересу до мирного врегулювання конфлікту.

Путіну не потрібний мир

“Усе свідчить про те, що безсистемна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є нічим більшим - ніж відвертою спробою виграти час, щоб дозволити своїм силам досягти відчутних успіхів на полі бою”, - наголошує редактор The Telegraph.

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Можливо, найпоказовіший коментар Путіна щодо конфлікту з моменту вступу Трампа на посаду був зроблений у документальному фільмі, трансльованому на російському державному телебаченні на початку травня з нагоди 25-річчя його президентства. Диктатор заявив, мовляв, Росія має “сили та засоби”, щоб довести український конфлікт до його “логічного завершення”.

Саме такого підходу війська РФ, безумовно, обрали в останні місяці на полі бою. Усе свідчить про те, що Москва далека від того, аби серйозно розглядати можливість угоди про припинення вогню. Натомість країна-агресорка активізувала свої військові зусилля.

The Telegraph наголошує, що Трамп був змушений визнати - попри спроби його адміністрації домовитися про припинення вогню, росіяни не виявили жодної реальної зацікавленості в укладенні угоди.

Незважаючи на публічні заяви президента США, що його остання телефонна розмова з Путіним минула “дуже добре” та що навіть “було досягнуто певного прогресу” у припиненні бойових дій, текст, наданий американськими чиновниками своїм європейським колегам, свідчить про інше. Очільник Кремля не зацікавлений у припиненні конфлікту, бо вважає, що перемагає.

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Усвідомлення Трампа про гру Путіна

Усвідомлення Трампом того, що Путін просто "грає зі мною", призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його "абсолютно божевільним".

"Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України", - наголошує Кофлін.

Втім, якби Білий дім зайняв більш конфронтаційну позицію щодо Кремля, ситуація могла б швидко змінитися. Президент США раніше погрожував запровадженням вторинних санкцій, спрямованих на припинення діяльності Москви на чорному ринку нафти, яка допомагала фінансувати його військові зусилля.

Оскільки економіка РФ страждає внаслідок падіння доходів від нафти, Трамп може завдати серйозної шкоди військовим зусиллям агресора, якщо виконає свою погрозу продовжити режим санкцій Заходу проти Росії.

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Ще не пізно змінити ситуацію на користь України, якщо Вашингтон погодиться надати Києву необхідне озброєння. Отримавши далекобійну ракетну зброю та засоби ППО, ЗСУ зможуть завдати удару по Росії, одночасно демонструючи Путіну чіткий сигнал, що США не допустять використання ядерної зброї.

Нагадаємо, аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що переговори з РФ не призведуть до завершення війни. Володимир Путін вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго, бо мета Кремля - капітуляція України. Господар Кремля намагається здобути нові території та перемоги, щоб примусити Україну капітулювати на нинішніх умовах, аби не втратити більше.

Тим часом в Росії нахабно заявляють, мовляв, налаштовані на діалог та навіть готуються до нового раунду переговорів. Втім, Москва має вимоги, що "мають бути задоволені", заявляє очільник МЗС Сергій Лавров. З його слів, РФ готова "врегулювати всі проблеми шляхом діалогу і дипломатії".

Зауважимо, Politico писало, мовляв, Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Президент США розчарований байдужістю диктатора РФ до його пропозиції про перезавантаження відносин після мирного врегулювання, і досі не ухвалив рішення щодо зміни своєї політики.

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Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 259 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США