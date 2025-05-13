Участь Трампа у переговорах у Туреччині залежить від Путіна — CNN

Участь Трампа у переговорах у Туреччині залежить від Путіна. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп може взяти участь у переговорах між Україною та Росією, які мають відбутися в четвер у Стамбулі, однак це рішення залежатиме від того, чи приїде туди президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомив високопосадовець адміністрації Трампа, передає CNN.

"Зараз усе дуже динамічно, ніхто точно не знає, що буде в четвер", — сказав представник адміністрації, підкресливши, що остаточне рішення щодо присутності Трампа ще не ухвалене.

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Напередодні сам Трамп заявив, що розглядає можливість особисто прилетіти до Стамбула.

"Я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Така ймовірність є", — сказав він під час публічного заходу у Білому домі.

Він також висловив сподівання на позитивний результат зустрічі.

За словами джерела, потенційна присутність Трампа на переговорах "чинить великий тиск на Путіна".

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Відомо, що президент України Володимир Зеленський вже підтвердив свою участь у зустрічі, ініційованій Кремлем і підтриманій адміністрацією Трампа.

Незалежно від того, чи з’явиться Трамп у Туреччині особисто, його представники — спецпосланник з питань України Кіт Келлог і спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф — вже запланували поїздку до Стамбула. Вони мають намір стежити за можливими переговорами між українською та російською делегаціями, що проходитимуть за посередництва Туреччини.