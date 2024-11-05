Участь військ КНДР у війні: країни G7 та ЄС анонсували відповідь

Держави також стурбовані можливістю передавання з Росії до КНДР ядерних технологій або технологій, пов’язаних з балістичними ракетами.

Країни-члени G7 та Євросоюзу готують відповідь на введення військ Північної Кореї на територію Росії потенційно для використання на полі бою проти України.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Японії.

Так, серйозну стурбованість щодо розгортання військ КНДР у Росії висловили міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США та високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

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"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над скоординованою відповіддю на цей новий розвиток подій", – йдеться у спільній заяві.

У тексті зазначається, що пряма підтримка Північною Кореєю війни Росії проти України означає відчайдушні спроби Москви компенсувати свої втрати. Це також означає небезпечне розширення конфлікту, яке призведе до серйозних наслідків для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Країни G7 та ЄС найрішучішим чином засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією.

Підписанти заяви акцентували, що отримання або надання північнокорейськими солдатами будь-якої підготовки або іншої допомоги, пов’язаної з використанням балістичних ракет або зброї, є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН 1718, 1874 і 2270.

"Ми також глибоко стурбовані потенційною можливістю будь-якого передавання ядерних технологій або технологій, пов’язаних з балістичними ракетами, з Росії до КНДР, що є порушенням відповідних резолюцій РБ ООН. Ми закликаємо КНДР припинити надавати допомогу Росії в її агресивній війні", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, 4 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області РФ перебувають вже 11 тис. бійців з КНДР. Глава держави зазначив, що "ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів".

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