Участь військ КНДР у війні: у Держдепі США прокоментували

Сполучені Штати Америки проводили консультації з Києвом та іншими союзниками щодо реакції на участь військ Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

"Ми консультувалися з українцями, ми консультувалися з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків", - висловився політик.

Втім, Міллер відмовився уточнити, про що йшлося у цих розмовах. Він наголосив, що "не збирається на публіку говорити про реакцію".

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї проти сил КНДР, якщо вони вступлять у бій проти українських сил.

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