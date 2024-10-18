Участь військ КНДР у війні: Україна просить НАТО поділитись розвідданими

Рустем Умєров сказав, що держава хоче отримати інформацію зокрема від партнерів з Індо-Тихоокеанської четвірки.
Україна надала країнам НАТО всю наявну інформацію щодо участі військових з Північної Кореї у війні і закликала поділитися розвідувальними даними членів Альянсу.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив на брифінгу у Брюсселі.
Очільник Міноборони повідомив, що Україна надала членам НАТО докази участі північнокорейських військ у війна на боці Росії.
"Ми висловилися, що дуже будемо раді обмінюватися інформацією, отримати також від партнерів IP4 (Індо-Тихоокеанської четвірки ред.) їхню інформацію щодо Північної Кореї, і надамо інформацію від нас", – сказав Умєров.
"Але ми це висловили їм, що ми вже маємо якісь докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися даними", – додав міністр.
До слова, 18 жовтня генсек НАТО Марк Рютте заявив, що наразі Альянс не має підтвердження участі військових з Північної Кореї у війні в Україні.
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