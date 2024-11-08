Участь військових Північної Кореї у війні: США зробили важливу заяву

У Держдепі наголошують, що зібрано цілу коаліцію щодо реагування дій Пхеньяна і Москви.

Сполучені Штати Америки продовжують взаємодію із союзниками та партнерами щодо відповіді КНДР на розгортання її військ поблизу кордону України.

Про це заяви речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області (РФ - Ред.) та їхнього потенційного залучення до бойових дій".

З його слів, Вашингтон "поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень". Мовляв, "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Саме тому, наголошує речник Держдепу, з цією метою було зібрано "цілу коаліцію, яка об’єднала пів сотні країн".

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою і працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - заявив Метью Міллер.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що на територію Росії для участі у її війні проти України прибуло понад 10 тисяч солдатів із Північної Кореї. Водночас "значна кількість" перебуває у прифронтових районах.

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