Участь військових Китаю у війні проти України: яка реакція США

Полонені китайці в Україні: Держдепартамент США відреагував

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Сполучені Штати вже знають про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці Росії.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

За її словами, повідомлення про участь китайських громадян у війні проти України є «тривожними».

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«Участь Північної Кореї викликає занепокоєння і тривожно те, що китайські солдати потрапили в полон», — зазначила спікерка.

Брюс наголосила на великій ролі Китаю у війні РФ проти України.

«Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай — великий спонсор Росії у війні в Україні. З Китаю надходить біля 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни», — каже речниця Держдепу.

Вона також нагадала слова Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між «цими двома ядерними державами», тобто РФ та Китаєм, «поглибить глобальну нестабільність і зробить США та інші країни менш захищеними та менш процвітаючими».

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про китайських полонених.

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