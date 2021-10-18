Учителі мають розраховувати на державне медичне страхування - Ірина Суслова

Правозахисниця заявила про підтримку запровадження обов’язкового державного страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу для працівників державних та комунальних закладів освіти.

Ще в жовтні 2020 року держава зробила вкрай потрібний крок щодо страхування працівників освітніх закладів на випадок зараження коронавірусною інфекцією. Між Міністерством освіти і науки України та низкою страхових компаній було підписано Меморандум про створення доступних умов добровільного страхування вчителів.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадує лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова. Правозахисниця вважає, що разом із тим страхування вчителів власним коштом не відповідає засадам державної політики щодо підвищення статусу освітніх професій та соціальної турботи про вчителів, яких віднесено до групи ризику.

"Враховуючи те, що вакцинація від COVID-19 не гарантує стовідсоткового захисту від хвороби, вважаю, що Кабінет Міністрів України має надати всім представникам освітньої галузі, що залучені до навчального процесу, медичні страховки за рахунок держави", — заявила Ірина Суслова.

Правозахисниця повідомила про підтримку Жіночим рухом "ЗА МАЙБУТНЄ" пропозицій народних депутатів України від парламентської групи "Партія "За майбутнє" до членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Зокрема, профільному комітету ВРУ пропонується доповнити "Прикінцеві положення" проєкту закону України № 6000 "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та зобов’язати уряд із 1 січня 2022 року запровадити обов’язкове державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу для працівників державних та комунальних закладів освіти.

"Джерелом для покриття витрат можуть бути додаткові надходження в розмірі 20 млрд грн від збільшення частини прибутку Нацбанку, а також частина коштів, отриманих Україною від МВФ у розмірі $2,7 млрд у рамках допомоги на відновлення економіки", — наголошує Ірина Суслова.

Лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" нагадала також, що, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), завершення епідемії COVID-19 у світі можливе не раніше середини 2022 року в разі високого відсотка вакцинації населення. Водночас в Україні пандемія може тривати довше. Станом на кінець вересня 2021 року, за даними ВООЗ, епідемія коронавірусної інфекції забрала життя понад 55 тисяч громадян України.

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