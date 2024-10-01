Учнів та вчителів можуть зобов'язати спілкуватися українською під час перерв: подробиці

Депутати планують зареєструвати законопроєкт, який зобов'яже учнів та вчителів спілкуватися українською мовою на території школи, включаючи час перерви.

Про це повідомила автор законопроєкту народна депутатка Наталія Піпа.

- Що це означає для вчителів? Не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей. Що це означає для батьків? Батьки учнів, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища, - написала вона.

Піпа повідомила, що лише 41% учнів спілкуються українською мовою під час уроків та перерв. Вона підкреслила, що українська мова має використовуватися не тільки на уроках. Нардеп закликала російськомовних батьків спілкуватися з дітьми українською, оскільки це допоможе в навчанні та складанні іспитів, підвищуючи шанси на успіх.

Нагадаємо, понад 75% респондентів вважають спілкування українською у публічному просторі престижним. За останнє десятиріччя кількість людей, які спілкуються українською вдома, зросла з 50% до 70,5%. При цьому 78% громадян вважають українську мовою рідною.

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