Учнів та вчителів можуть зобов'язати спілкуватися українською під час перерв: подробиці

Використання української мови не повинно обмежуватися лише уроками.
Депутати планують зареєструвати законопроєкт, який зобов'яже учнів та вчителів спілкуватися українською мовою на території школи, включаючи час перерви.
Про це повідомила автор законопроєкту народна депутатка Наталія Піпа.
- Що це означає для вчителів? Не переходити на російську на перервах, у їдальні, у приватному спілкуванні на території школи – адже ви все ще на робочому місці. Також вчителі та директори можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей. Що це означає для батьків? Батьки учнів, зобов’язані залучатися до створення та підтримання в закладі освіти українськомовного середовища, - написала вона.
Піпа повідомила, що лише 41% учнів спілкуються українською мовою під час уроків та перерв. Вона підкреслила, що українська мова має використовуватися не тільки на уроках. Нардеп закликала російськомовних батьків спілкуватися з дітьми українською, оскільки це допоможе в навчанні та складанні іспитів, підвищуючи шанси на успіх.
Нагадаємо, понад 75% респондентів вважають спілкування українською у публічному просторі престижним. За останнє десятиріччя кількість людей, які спілкуються українською вдома, зросла з 50% до 70,5%. При цьому 78% громадян вважають українську мовою рідною.
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