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Удар Ірану по Ізраїлю: Боррель скликає позачергове засідання очільників МЗС країн-членів ЄС

Удар Ірану по Ізраїлю: Боррель скликає позачергове засідання очільників МЗС країн-членів ЄС

Жозеп Боррель скликає позачергове засідання через атаку Ірану по Ізраїлю / Фото: Associated Press

Жозеп Боррель скликає засідання очільників МЗС країн Євросоюзу.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що скликає позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу через напад Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня.   

Про це він написав у соцмережі Х.

"Після іранських нападів на Ізраїль я скликав позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

За його словами засідання відбудеться у вівторок, 18 квітня, у форматі відеоконференції.

"Наша мета – сприяти деескалації та безпеці в регіоні", - додав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами – все, що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.

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