Удар Ірану по Ізраїлю: Боррель скликає позачергове засідання очільників МЗС країн-членів ЄС

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що скликає позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу через напад Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Після іранських нападів на Ізраїль я скликав позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

За його словами засідання відбудеться у вівторок, 18 квітня, у форматі відеоконференції.

"Наша мета – сприяти деескалації та безпеці в регіоні", - додав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами – все, що відомо про новий масштабний конфлікт у світі.

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