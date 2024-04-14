Удар Ірану по Ізраїлю може вплинути на допомогу Україні і послабити РФ – Арестович

Олексій Арестович висловився про атаку Ірану на Ізраїль.

Колишній радник Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович пояснив, що атака Ірану по Ізраїлю може підштовхнути тему допомоги США Україні, Ізраїль також послабить союзника Росії – Іран.

Про це він написав у Telegram.

Олексій Арестович також додав, що внаслідок ескалації Іраном потенціалу великої війни на Близькому Сході немає, зокрема і загрози ядерної війни.

"Побажаємо удачі ізраїльтянам. Тримайтеся, бийте, ми з вами, і ми вам вдячні заздалегідь", - прокоментував Арестович.

Нагадаємо, Іран потужно атакував Ізраїль дронами та ракетами. ТСН.ua зібрав подробиці.

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