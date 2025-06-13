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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
574
Час на прочитання
1 хв

Удар Ізраїлю по Ірану та завершення пошукової операції у Харкові: головні новини ночі 13 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю / © Reuters

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 червня 2025 року:

  • Ізраїль завдав удару по Ірану — Axios (відео) Читати далі –>

  • В Ізраїлі виють сирени: у країні оголосили надзвичайний стан після удару по Ірану Читати далі –>

  • Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану: це перший етап Читати далі –>

  • У Харкові завершилася пошукова операція після удару РФ: знайшли ще одне тіло Читати далі –>

  • Нетаньягу про удари по Ірану: "Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно" Читати далі –>

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