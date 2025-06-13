- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 574
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар Ізраїлю по Ірану та завершення пошукової операції у Харкові: головні новини ночі 13 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 червня 2025 року:
Ізраїль завдав удару по Ірану — Axios (відео) Читати далі –>
В Ізраїлі виють сирени: у країні оголосили надзвичайний стан після удару по Ірану Читати далі –>
Армія оборони Ізраїлю завдала превентивного удару по ядерній програмі Ірану: це перший етап Читати далі –>
У Харкові завершилася пошукова операція після удару РФ: знайшли ще одне тіло Читати далі –>
Нетаньягу про удари по Ірану: "Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно" Читати далі –>