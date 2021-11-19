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"УДАР" має всі можливості пройти до Верховної Ради, - Кличко про наступні вибори

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"УДАР" має всі можливості пройти до Верховної Ради, - Кличко про наступні вибори

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Лідер політсили заявив, що "УДАР" має план змін.

Віталій Кличко впевнений, що у партії "УДАР" є всі можливості пройти до парламенту на наступних виборах. Триває відбудова осередків по всій країні.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Цензор". 

"Ми відбудовуємо зараз наші осередки по всій країні і будемо брати участь у наступних виборах до Верховної Ради. Для чого? Присутність у Верховній Раді є важелем впливу на рішення, які ухвалюються в країні. Це вкрай важливо. Я переконаний в тому, що у нас є всі можливості пройти до парламенту", - сказав Кличко.

Лідер "УДАРу" відзначив, що у партії вже є план змін, які вона має намір втілити в країні, і цей план зможуть побачити всі українці.  

"Ми пропонуємо чіткий план необхідних змін і перетворень і обов’язково презентуємо цей план. Тому що люди повинні бачити, що пропонує та чи інша партія. Чому вони повинні віддати свій голос за неї", - зазначив Кличко. 

Він підкреслив, що в процесі розбудови партії приділяє велику увагу якостям людей, які готові разом з ним змінювати країну. 

"Партія – це потенціал людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Які готові з тобою в команді йти змінювати країну. Яким би ти не був сильним, відомим, два метри зросту, зі стальними м’язами, - один ти ніколи нічого не зможеш зробити. Тільки з людьми, з однодумцями, з командою", - підкреслив Віталій Кличко.

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