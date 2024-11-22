Удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру: Китай прокоментував

Пекін надалі наголошує, що виступає за політичне вирішення війни.

Всі сторони війни РФ в Україні повинні "зберігати спокій та проявляти стриманість" та працювати над умовами припинення вогню.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, повідомляє The Guardian.

За його словами, позиція Китаю щодо "українського питання" залишається "послідовною та чіткою". Нібито Пекін надалі виступає "вирішення кризи політичними засобами".

"Всі сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, працювати над деескалацією ситуації шляхом діалогу і консультацій, а також створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню", - заявив Цзянь, коментуючи застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора зранку РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. За його словами, тривають експертизи.

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