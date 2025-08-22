- Дата публікації
Удар "Орешніком" по Банковій: Лукашенко розповів про несподіване рішення Путіна
Путін нібито відхилив пропозицію про завдавання удару «Орешніком» по Офісу президента України, заявив Лукашенко.
Кремлівському диктатору Володимиру Путіну надходила пропозиція завдати удару «Орешніком» по вулиці Банковій у Києві. Але, за словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Путін нібито навідріз відмовився.
Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого» з посиланням на заяву Лукашенка.
«Путіну пропонували вдарити «Орешніком» по Офісу президента України, але він відмовився, сказав: «У жодному разі», — зазначив Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, вже у вересні на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання Захід-2025. Під час них відпрацюють застосування ядерної зброї та «Орешніка».