ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
1 хв

Удар "Орешніком" по Банковій: Лукашенко розповів про несподіване рішення Путіна

Путін нібито відхилив пропозицію про завдавання удару «Орешніком» по Офісу президента України, заявив Лукашенко.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Пул Першого Telegram-канал

Кремлівському диктатору Володимиру Путіну надходила пропозиція завдати удару «Орешніком» по вулиці Банковій у Києві. Але, за словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Путін нібито навідріз відмовився.

Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого» з посиланням на заяву Лукашенка.

«Путіну пропонували вдарити «Орешніком» по Офісу президента України, але він відмовився, сказав: «У жодному разі», — зазначив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, вже у вересні на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання Захід-2025. Під час них відпрацюють застосування ядерної зброї та «Орешніка».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie