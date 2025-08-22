Удар "Орешніком" по Банковій: Лукашенко розповів про несподіване рішення Путіна

Олександр Лукашенко / © Пул Першого Telegram-канал

Кремлівському диктатору Володимиру Путіну надходила пропозиція завдати удару «Орешніком» по вулиці Банковій у Києві. Але, за словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, Путін нібито навідріз відмовився.

Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого» з посиланням на заяву Лукашенка.

«Путіну пропонували вдарити «Орешніком» по Офісу президента України, але він відмовився, сказав: «У жодному разі», — зазначив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, вже у вересні на території Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання Захід-2025. Під час них відпрацюють застосування ядерної зброї та «Орешніка».