Політика
275
2 хв

Удар "Орешніком" по Львівській області: Україна терміново скликає Радбез ООН

У МЗС України закликали світ посилити тиск на Москву після нічного терору, який влаштувала Росія у ніч проти 9 січня.

Анастасія Павленко
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ по Україні закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Про це він написав у соцмережі X.

Сибіга заявив, що нічна атака продемонструвала нехтування Росії мирними зусиллями, тому має зустріти "рішучу реакцію".

"Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відкинути загарбників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини", – написав міністр.

Також він закликав до публічного засудження дій Росії.

«Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії. Ми ініціюватимемо міжнародні дії - термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», - додав Сибіга.

Нагадаємо, росіяни заявили, що завдали масованого удару по Україні, зокрема балістичною ракетою "Орешнік", у відповідь на "атаку Києва по резиденції Путіна".

Повідомлялося, що балістична ракета, якою росіяни вдарили по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год. У місті під атакою опинилася критична інфраструктура.

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України ударними БпЛА і ракетами морського та наземного базування. Основним напрямком удару стала Київщина. У Повітряних силах підтвердили, що РФ випустила “Орешнік” по Львівській області.

275
