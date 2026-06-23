Удар по автобусу з дітьми: у Лукашенка дали задню щодо України і висунули нову версію

Удар по автобусу / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Білорусі зробили нову заяву про удар дрона по автобусу з дітьми. Припускається, що це здійснив той, хто прагне спровокувати їхнє зіткнення з Україною.

Про це пише журналіст Дмитро Гордон.

Що кажуть у Біллорусі

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович прокоментував обстріл автобуса з дитячою футбольною командою з білорусі, який стався на території Брянської області.

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«Не має значення, чий це автобус — білоруський, російський чи якоїсь іншої держави. Це автобус із мирними жителями. Але той, хто зробив цей удар, намагався створити привід для того, щоб зіштовхнути Білорусь з Україною, спровокувати якусь погану ситуацію», — заявив держсекретар.

Він наголосив, що Лукашенко тримає ситуацію під «жорстким контролем» і вже віддав відповідні доручення. Білоруські спецслужби та слідчий комітет проводять «найретельніше розслідування» і аналіз усіх фактів. За його словами, вже опитано всіх свідків і пасажирів, які перебували в автобусі. Йдеться також про певні “моменти”, які встановлені і будуть передані голові деражви.

«Рішення буде ухвалено. Але втягнути білорусь у конфлікт не вийде. Ми за світ, розсудливість, за вирішення всіх питань дипломатичним шляхом», — підсумував Вольфович.

Раніше йшлося про те, що Росія збрехала про нібито удар українського дрона по автобусу з білоруськими дітьми та оприлюднила документ, який це заперечує. У перехопленому документі вказано, що в момент інциденту жодних українських безпілотників у цьому районі не фіксували. В СБУ вважають інцидент спецоперацією російських спецслужб, спрямованою на інформаційний тиск і дискредитацію України.

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Нагадаємо, у Брянській області РФ дрон атакував автобус із білоруськими дітьми, внаслідок чого загинула людина і є поранені. Білоруська влада звинуватила Україну та вимагає пояснень, тоді як опозиція покладає відповідальність на Росію і критикує перевезення дітей через зону бойових дій.

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