Удар по будинку у Святошинскому районі Києва: яка остаточна кількість жертв
Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу будинку у Києві 7 вересня завершені.
Вночі 7 вересня армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва. Жертвами обстрілу стали 3 людини, з них — дитина.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними ДСНС, внаслідок атаки:
загинули 3 людини, з них 1 — дитина;
поранення дістали 11 осіб;
врятовано 7 мешканців;
надана психологічна допомога 171 людині;
розібрано та вивезено понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій;
залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки.
Нагадаємо, зросла кількість жертв удару РФ по будинку у Святошинському районі Києва 7 вересня.
Так, сьогодні, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. Загинув чоловік.
Зауважимо, під час цього обстрілу РФ вбила молоду мати та немовля. Йдеться про 32-річна Вікторію Гребенюк та її двомісячного сина Романа. На жаль, окупанти поцілили просто у будинок, не залишивши сім'ї шансів вижити.