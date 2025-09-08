ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
1 хв

Удар по будинку у Святошинскому районі Києва: яка остаточна кількість жертв

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу будинку у Києві 7 вересня завершені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Жертви російського удару у Києві

Жертви російського удару у Києві / © ДСНС

Вночі 7 вересня армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва. Жертвами обстрілу стали 3 людини, з них — дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок атаки:

  • загинули 3 людини, з них 1 — дитина;

  • поранення дістали 11 осіб;

  • врятовано 7 мешканців;

  • надана психологічна допомога 171 людині;

  • розібрано та вивезено понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій;

  • залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, зросла кількість жертв удару РФ по будинку у Святошинському районі Києва 7 вересня.

Так, сьогодні, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. Загинув чоловік.

Зауважимо, під час цього обстрілу РФ вбила молоду мати та немовля. Йдеться про 32-річна Вікторію Гребенюк та її двомісячного сина Романа. На жаль, окупанти поцілили просто у будинок, не залишивши сім'ї шансів вижити.

Дата публікації
Кількість переглядів
665
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie