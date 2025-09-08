Удар по будинку у Святошинскому районі Києва: яка остаточна кількість жертв

Жертви російського удару у Києві / © ДСНС

Реклама

Вночі 7 вересня армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва. Жертвами обстрілу стали 3 людини, з них — дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

© ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок атаки:

Реклама

загинули 3 людини, з них 1 — дитина;

поранення дістали 11 осіб;

врятовано 7 мешканців;

надана психологічна допомога 171 людині;

розібрано та вивезено понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій;

залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, зросла кількість жертв удару РФ по будинку у Святошинському районі Києва 7 вересня.

Так, сьогодні, 8 вересня, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. Загинув чоловік.

Зауважимо, під час цього обстрілу РФ вбила молоду мати та немовля. Йдеться про 32-річна Вікторію Гребенюк та її двомісячного сина Романа. На жаль, окупанти поцілили просто у будинок, не залишивши сім'ї шансів вижити.