ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
3 хв

Удар по газу, флоту і "крипті": ЄС остаточно затвердив новий пакет санкцій проти Росії

ЄС фіналізував удар по воєнній машині Кремля: нові санкції стосуються не лише енергетики та фінансів, але й імпорту промислових товарів і навіть туристичних послуг у Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Санкції ЄС проти Росії

Санкції ЄС проти Росії / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Він передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу та суттєве посилення обмежень у фінансовому секторі. Нові заходи також стосуються «тіньового флоту», розширюють заборону на платіжну систему «Мир» та повну заборону криптовалютних послуг для росіян.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на данське головування Ради Євросоюзу.

«Раді оголосити, що Рада затвердила 19-й пакет санкцій», — зазначили у коментарі.

Новий санкційний пакет ЄС включає жорсткі обмеження проти енергетичного, фінансового та технологічного секторів Росії.

Санкції проти енергетики і «тіньового флоту»

В «енергетичному» блоці передбачено повну заборону імпорту російського скрапленого газу (СПГ): для короткострокових контрактів вона набуде чинності через шість місяців, а для довгострокових — від 1 січня 2027 року. Ці терміни узгоджено з планом Єврокомісії RePowerEU.

Також пакет посилює обмеження на співпрацю з «двома нафтовими гігантами Росії» та запроваджує санкції проти ще 117 танкерів «тіньового флоту», довівши загальну кількість підсанкційних суден до 558.

Фінансові санкції

Фінансовий блок містить низку нових заборон:

  • страхування літаків і суден, які Росія використовує після їхнього продажу до третіх країн, заборонено на перші п’ять років;

  • повна заборона транзакцій з п’ятьма російськими банками, а також розширення обмежень щодо електронних платіжних систем, зокрема «Мир»;

  • санкції проти ще чотирьох банків у Білорусі та Казахстані;

  • заборона фінансових операцій із п’ятьма банками, однією криптобіржею та двома нафтовими трейдерами з Таджикистану, Киргизстану, Парагваю, ОАЕ та Гонконгу;

  • обмеження для європейських компаній на укладання нових контрактів із дев’ятьма «спеціальними економічними зонами» в РФ, включно з повною забороною співпраці з Алабугою та Technopolis Moscow;

  • повна заборона криптовалютних послуг для громадян, резидентів і компаній Росії.

За обхід чинних санкцій покарано ще 45 компаній, серед них — три індійські, дві з Таїланду та 12 із Китаю та Гонконгу. Багато з них пов’язані з виробництвом безпілотних технологій.

Додаткові експортні обмеження мають ускладнити Росії доступ до мікрочипів і технологій, які можуть використовуватися у військово-промисловому комплексі. До санкційних списків внесуть нових осіб та компанії, дотичних до ВПК і розробок для російської армії.

Розширюється заборона на експорт промислових товарів — зокрема солей, каучуку, будівельних матеріалів і технологічного обладнання.

Також розширено критерії для внесення до санкційних списків портів у третіх країнах, які беруть участь у транспортуванні безпілотників чи ракет до Росії або допомагають обходити нафтове ембарго

Нові правила запроваджують механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС із тримісячним перехідним періодом.

Окремий пункт стосується відповідальності за причетність до викрадення окупаційною владою РФ українських дітей — встановлено нові критерії включення таких осіб до санкційних списків.

Крім того, розширюється заборона на надання послуг у сферах штучного інтелекту, складних ІТ-технологій і комерційних космічних розробок. Тепер надання будь-яких послуг Росії, які ще не потрапили під санкції, вимагатиме попереднього погодження з владою ЄС.

Додатково європейським операторам заборонено надавати будь-які туристичні послуги в Росії.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.

Дата публікації
Кількість переглядів
440
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie