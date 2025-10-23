Удар по газу, флоту і "крипті": ЄС остаточно затвердив новий пакет санкцій проти Росії

Санкції ЄС проти Росії / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Він передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу та суттєве посилення обмежень у фінансовому секторі. Нові заходи також стосуються «тіньового флоту», розширюють заборону на платіжну систему «Мир» та повну заборону криптовалютних послуг для росіян.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на данське головування Ради Євросоюзу.

«Раді оголосити, що Рада затвердила 19-й пакет санкцій», — зазначили у коментарі.

Новий санкційний пакет ЄС включає жорсткі обмеження проти енергетичного, фінансового та технологічного секторів Росії.

Санкції проти енергетики і «тіньового флоту»

В «енергетичному» блоці передбачено повну заборону імпорту російського скрапленого газу (СПГ): для короткострокових контрактів вона набуде чинності через шість місяців, а для довгострокових — від 1 січня 2027 року. Ці терміни узгоджено з планом Єврокомісії RePowerEU.

Також пакет посилює обмеження на співпрацю з «двома нафтовими гігантами Росії» та запроваджує санкції проти ще 117 танкерів «тіньового флоту», довівши загальну кількість підсанкційних суден до 558.

Фінансові санкції

Фінансовий блок містить низку нових заборон:

страхування літаків і суден, які Росія використовує після їхнього продажу до третіх країн, заборонено на перші п’ять років;

повна заборона транзакцій з п’ятьма російськими банками, а також розширення обмежень щодо електронних платіжних систем, зокрема «Мир»;

санкції проти ще чотирьох банків у Білорусі та Казахстані;

заборона фінансових операцій із п’ятьма банками, однією криптобіржею та двома нафтовими трейдерами з Таджикистану, Киргизстану, Парагваю, ОАЕ та Гонконгу;

обмеження для європейських компаній на укладання нових контрактів із дев’ятьма «спеціальними економічними зонами» в РФ, включно з повною забороною співпраці з Алабугою та Technopolis Moscow;

повна заборона криптовалютних послуг для громадян, резидентів і компаній Росії.

За обхід чинних санкцій покарано ще 45 компаній, серед них — три індійські, дві з Таїланду та 12 із Китаю та Гонконгу. Багато з них пов’язані з виробництвом безпілотних технологій.

Додаткові експортні обмеження мають ускладнити Росії доступ до мікрочипів і технологій, які можуть використовуватися у військово-промисловому комплексі. До санкційних списків внесуть нових осіб та компанії, дотичних до ВПК і розробок для російської армії.

Розширюється заборона на експорт промислових товарів — зокрема солей, каучуку, будівельних матеріалів і технологічного обладнання.

Також розширено критерії для внесення до санкційних списків портів у третіх країнах, які беруть участь у транспортуванні безпілотників чи ракет до Росії або допомагають обходити нафтове ембарго

Нові правила запроваджують механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС із тримісячним перехідним періодом.

Окремий пункт стосується відповідальності за причетність до викрадення окупаційною владою РФ українських дітей — встановлено нові критерії включення таких осіб до санкційних списків.

Крім того, розширюється заборона на надання послуг у сферах штучного інтелекту, складних ІТ-технологій і комерційних космічних розробок. Тепер надання будь-яких послуг Росії, які ще не потрапили під санкції, вимагатиме попереднього погодження з владою ЄС.

Додатково європейським операторам заборонено надавати будь-які туристичні послуги в Росії.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.