Удар по газу, флоту і "крипті": ЄС остаточно затвердив новий пакет санкцій проти Росії
ЄС фіналізував удар по воєнній машині Кремля: нові санкції стосуються не лише енергетики та фінансів, але й імпорту промислових товарів і навіть туристичних послуг у Росії.
Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою. Він передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу та суттєве посилення обмежень у фінансовому секторі. Нові заходи також стосуються «тіньового флоту», розширюють заборону на платіжну систему «Мир» та повну заборону криптовалютних послуг для росіян.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на данське головування Ради Євросоюзу.
«Раді оголосити, що Рада затвердила 19-й пакет санкцій», — зазначили у коментарі.
Новий санкційний пакет ЄС включає жорсткі обмеження проти енергетичного, фінансового та технологічного секторів Росії.
Санкції проти енергетики і «тіньового флоту»
В «енергетичному» блоці передбачено повну заборону імпорту російського скрапленого газу (СПГ): для короткострокових контрактів вона набуде чинності через шість місяців, а для довгострокових — від 1 січня 2027 року. Ці терміни узгоджено з планом Єврокомісії RePowerEU.
Також пакет посилює обмеження на співпрацю з «двома нафтовими гігантами Росії» та запроваджує санкції проти ще 117 танкерів «тіньового флоту», довівши загальну кількість підсанкційних суден до 558.
Фінансові санкції
Фінансовий блок містить низку нових заборон:
страхування літаків і суден, які Росія використовує після їхнього продажу до третіх країн, заборонено на перші п’ять років;
повна заборона транзакцій з п’ятьма російськими банками, а також розширення обмежень щодо електронних платіжних систем, зокрема «Мир»;
санкції проти ще чотирьох банків у Білорусі та Казахстані;
заборона фінансових операцій із п’ятьма банками, однією криптобіржею та двома нафтовими трейдерами з Таджикистану, Киргизстану, Парагваю, ОАЕ та Гонконгу;
обмеження для європейських компаній на укладання нових контрактів із дев’ятьма «спеціальними економічними зонами» в РФ, включно з повною забороною співпраці з Алабугою та Technopolis Moscow;
повна заборона криптовалютних послуг для громадян, резидентів і компаній Росії.
За обхід чинних санкцій покарано ще 45 компаній, серед них — три індійські, дві з Таїланду та 12 із Китаю та Гонконгу. Багато з них пов’язані з виробництвом безпілотних технологій.
Додаткові експортні обмеження мають ускладнити Росії доступ до мікрочипів і технологій, які можуть використовуватися у військово-промисловому комплексі. До санкційних списків внесуть нових осіб та компанії, дотичних до ВПК і розробок для російської армії.
Розширюється заборона на експорт промислових товарів — зокрема солей, каучуку, будівельних матеріалів і технологічного обладнання.
Також розширено критерії для внесення до санкційних списків портів у третіх країнах, які беруть участь у транспортуванні безпілотників чи ракет до Росії або допомагають обходити нафтове ембарго
Нові правила запроваджують механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС із тримісячним перехідним періодом.
Окремий пункт стосується відповідальності за причетність до викрадення окупаційною владою РФ українських дітей — встановлено нові критерії включення таких осіб до санкційних списків.
Крім того, розширюється заборона на надання послуг у сферах штучного інтелекту, складних ІТ-технологій і комерційних космічних розробок. Тепер надання будь-яких послуг Росії, які ще не потрапили під санкції, вимагатиме попереднього погодження з владою ЄС.
Додатково європейським операторам заборонено надавати будь-які туристичні послуги в Росії.
Нагадаємо, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.