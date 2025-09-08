Путін після візиту до Китаю розпочав нову фазу війни проти України / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін лише повернувся з Пекіна, де провів переговори з Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином, як дав старт наймасштабнішій повітряній атаці на Україну від початку війни.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

У неділю, 7 вересня, коли ППО Києва відбивала хвилі російських дронів і ракет, головну урядову будівлю столиці — Кабмін — було уражено і вогонь охопив верхні поверхи. Це перший випадок від 2022 року, коли ракети пошкодили урядовий об’єкт України, зазначають західні аналітики.

«У Москві радикали давно закликали бити по „центрах ухвалення рішень“. Сам Путін ще в листопаді попереджав, що вони можуть стати мішенню. Хоча досі неясно, чи влучив у будівлю безпосередньо снаряд, чи це було уламкове ураження. Пожежа в Кабінеті міністрів стала символом нового етапу війни», — йдеться у матеріалі.

The Times зазначає, що Путін, «відомий своєю самовпевненістю, після повернення з Китаю мав ще зухваліший вигляд».

«Він заявив, що відносини Москви та Пекіна перебувають на „безпрецедентно високому рівні“. У Пекіні він разом із Сі та Кім Чен Ином спостерігав за масштабним військовим парадом — уперше лідери Росії, Китаю і КНДР зустрілися разом від часів початку Холодної війни», — пише The Times.

Китай хоч і не відправляє військових до України, проте активно підтримує Кремль дипломатично та порушує західні санкції.

Так, Москва вже оголосила про попередню домовленість із Пекіном щодо будівництва газогону «Сила Сибіру-2» через Монголію. Також КНР планує відкрити свій ринок облігацій для великих російських компаній.

Путін вкотре наголосив на своїй ідеї «мультиполярного світу» та навіть пригрозив знищувати західних миротворців, якщо ті будуть розміщені в Україні після закінчення війни. Він також заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але лише в Москві. Цю умову Київ категорично відкинув.

Візит до Пекіна відбувся після зустрічі Путіна з Дональдом Трампом на Алясці, яку вважають дипломатичною перемогою Кремля. Попри гучні обіцянки нових санкцій, реальних важелів впливу США наразі не застосували.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що «імперіалістичні плани Путіна не завершаться Україною», а світовий порядок опинився під загрозою.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на фронті Росія має перевагу вшестеро за чисельністю та ресурсами, але Україна значно послабила виробництво пального й завдала ударів по 60 цілях на території РФ лише за минулий місяць.