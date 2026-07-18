У США вигадали новий спосіб тиску на Кремль: чого вимагають від Трампа

Прапор США. / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Стів Дейнс подав поправку до законопроєкту про оборонний бюджет США. Вона передбачає регулярну оцінку президентом Дональдом Трампом дій Москви. Зокрема, чи відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у LinkedIn.

За цією поправкою, упродовж 15 днів після набуття чинності закону, а надалі — кожні 90 днів, Трамп має визначати, чи російська влада на чолі з «фюрером» Володимиром Путіним відмовляється від мирних переговорів, порушує мирну угоду, розпочинає нове вторгнення, намагається підірвати українську владу.

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«Якщо ці умови будуть виконані, цей захід передбачатиме застосування санкцій. Зокрема, замороження активів та заборону на видавання віз високопоставленим російським чиновникам. Серед яких і Путіна», — наголошує журналіст.

Поправка забороняє імпорт до США російських металів платинової групи, нікелю та міді через 90 днів після набуття чинності закону. Заборона діятиме щонайменше до року після того, як президент США офіційно підтвердить припинення РФ бойових дій проти України.

Зазначається, що санкції можуть поширитися на іноземних осіб, які підтримують військові зусилля Кремля, підсанкційних олігархів, державні банки, їхніх керівників та компанії гірничодобувного сектору Росії.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа погодила оновлений законопроєкт так звані «пекельні санкції» проти РФ. Документ передбачає запровадження, зокрема, 500-відсоткових мит для країн, що продовжують купувати російські нафту, газ і уран.

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Водночас загроза "пекельних санкцій" США обвалила ринок Росії. Під тиском опинилися акції найбільших російських компаній. Зокрема, папери «Газпрому» здешевшали на 2%. Також знижувалися котирування «Сбербанку», ВТБ, «Роснафти», «Аерофлоту», «Северсталі», а акції VK втратили близько 7%.

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