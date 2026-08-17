Удар по Кремлю: ЄС готує наймасштабніші санкції проти Росії за всю війну

Російський прапор / © iStock

Реклама

Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії за весь час повномасштабної війни проти України. Новий пакет збільшить кількість підсанкційних структур на третину.

Про це заявила очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас, повідомляє Reuters.

Реклама

«Санкції ЄС уже завдали Росії значних збитків, позбавивши російську військову машину понад 1 трильйона євро, а восени я пропоную запровадити наймасштабніші санкційні обмеження від початку війни», — сказала Каллас.

Реклама

За її словами, після ухвалення нового пакета кількість російських структур, які перебувають під санкціями ЄС, зросте приблизно на третину.

«Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість підсанкційних російських структур на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну», — зазначила висока представниця Євросоюзу.

Водночас Каллас не повідомила, коли саме можуть запровадити нові обмеження, а також не розкрила подробиць майбутнього санкційного пакета.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Євросоюз планує відмовитися від масштабних пакетів санкцій проти Росії, які потребують одностайного схвалення всіх 27 країн. Приводом для цього став шантаж з боку Греції, яка тижнями блокувала обмеження заради винятків для власної судноплавної компанії Dynagas.

Реклама

Аби окремі держави не могли використовувати право вето для захисту власного бізнесу, у Брюсселі та серед проукраїнських країн ЄС пропонують надалі ухвалювати санкції індивідуально або невеликими тематичними блоками без ризику загального блокування всього процесу.

Новини партнерів