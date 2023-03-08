Удар по літаку ДРЛО А-50: експерт пояснив, що тепер очікувати від Лукашенка

Удар по російському літаку далекого радіолокаційного виявлення ДРЛО А-50, який стояв на аеродромі "Мачулищі", був блискучою операцію білоруських спецслужб.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, чому, на його думку, Лукашенко намагається звинуватити тепер Україну.

"Якби нам треба було знищити російський військовий літак, нічого б нам не заважало сказати, що це справа наших рук. Адже це легітимна ціль для наших військовослужбовців. Підрив здійснили білоруські партизани. Саме вони останній рік пускають під відкіс потяги з російським військовим спорядженням, спалюють склади з боєприпасами, паливом. Дуже багато білоруських партизанів потрапили в сіті білорусько-російських спецслужб. Там прекрасно знають, що це робота саме білоруських партизанів — не підкореного народу, який бореться з російським окупаційним режимом і Лукашенко. Останній є співучасником тих злочинів, які скоювали і російські, і білоруські сили на Київщині та Чернігівщині. Вони заходили з боку Білорусі, він проводив цих людей, забезпечував їм вхід російських військ, надав оснащення. До сих пір триває передача білоруських боєкомплектів росіянам. Тобто він співучасник всіх злочинів, в тому числі в Ірпені і Бучі. Лукашенко прекрасно про це знає і на нього чекає або суд в Гаазі, або знищення. Наш президент веде правильну політику, зрозумілі наші цілі знищення росіян і їхніх посібників. Чим би не кидався самопроголошений білоруський президент, нас це не стосується. Нічого він не зможе нам зробити зі своєї недоімперською армією. Зараз розгорнута українська армія вздовж кордонів з Білоруссю, виконані відповідні інженерно-технічні споруди, промінована приблизно така ж лінія оборони, як і на Донбасі. Тому жодних проблем вони не завдадуть. А за приниження нашого презилента Лукашенко ще відповідатиме", - сказав він.

Удар по літаку ДРЛО А-50: що відомо

У білоруських Telegram-каналах 26 лютого з'явилася інформація про вибухи на військовому аеродромі у селищі Мачулищі. Спочатку йшлося про пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Журналіст CNN Джанлука Меццофіоре показав супутниковий знімок аеродрому, зроблений 28 лютого компанією Maxar Technologies. Кореспондент не побачив серйозних пошкоджень літака ДРЛО A-50.

Керівник організації ByPOL та представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров 27 лютого говорив, що "партизани знищили в Мачулищах літак ЗС РФ вартістю 330 млн доларів".

Мінське районне управління внутрішніх справ наприкінці лютого оголошувало у розшук підозрюваного у підриві літака ДРЛО А-50. Орієнтування видали на 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця.

Виконавці операції 3 березня розповіли, як за аеродромом у Мачулищах відпрацювали дві "пташки". Один дрон сів на фюзеляж літака, вибухнув та пошкодив радіолокаційне обладнання. Другий знімав процес, приземлився на антену та вибухнув.

Напередодні Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" з пошкодженням А-50, мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського айтівця. Також він обізвав Володимира Зеленського "гнидою".

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