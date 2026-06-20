Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі нервово відреагували на удари безпілотників по Москві. Російські посадовці у традиційній для себе манері знову пригрозили Україні.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що речник «фюрера» Дмитро Пєсков і міністр закордонних справ Сергій Лавров визнали факт українських ударів по Москві 18 червня та почали створювати інформаційні умови для продовження та посилення пакетів ударів по Україні.

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Пєсков заявив, мовляв, російські засоби протиповітряної оборони працюють добре, «незважаючи ні на що». Ймовірно, він мав на увазі велику кількість запущених українських безпілотників. Він також заявив, що Росія продовжуватиме завдавати регулярних ударів по Україні.

Водночас російські мілблогери та ультранаціоналістична спільнота наголошують на успіхи їхньої ППО, висловлюючи сильне розчарування громадянами РФ, які «підривали оперативну безпеку», коли публікували в Інтернеті відеозаписи удару та його наслідків.

Окрім того, так звані мілблогери ще й критикували російське командування, бо воно не інвестує в засоби протиповітряної оборони проти малих цілей — таких як БпЛА. Вони також закликали до більшої участі Росії у воєнних зусиллях та заохочували продовження атак по українських містах, щоб спровокувати масовий виїзд людей звідти.

«Кремль, ймовірно, використає українські удари по Москві 18 червня, щоб виправдати неодноразові руйнівні широкомасштабні пакети ударів Росії по Україні. Однак російські військові вже значно посилювали свою ударну кампанію проти України задовго до того, як Київ здійснив цю атаку», — наголошують американські фахівці.

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Атака на Москву — реакція РФ

В адміністрації «фюрера» Володимира Путіна дуже занервували через удари по Москві, але загалом атаку коментують не охоче. Речник Кремля Дмитро Пєсков слідом за Міністерством оборони вихвалився нібито «високими показниками роботи сил ППО».

Водночас перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов вибухнув радикальними заявами. Він зухвало закликав владу «почати воювати всерйоз», пригрозивши новими бомбардуваннями по логістиці, мостах, тунелях і залізниці.

Дата публікації 20:40, 18.06.26 Кількість переглядів 99 Новина дня! Масштабна атака на Москву! Горить НПЗ, у росіян паніка та дефіцит пального

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