Путін і Сі Цзіньпін / © Getty Images

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Українські безпілотники та ракети зруйнували центральну ділянку автомобільної частини Кримського мосту. Основна дорожня арка обвалилася в море, рух переправою зупинили.

Про це повідомляють newsobserver, а також The Times.

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Удар по мосту планували як символічне приниження Путіна

Видання The Times із посиланням на неназваного українського офіцера повідомляє, що операцію проти Кримського мосту планували не лише для завдання військової шкоди, а й як символічний жест напередодні зустрічі Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

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«Ми планували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна і Сі, щоб показати, що Путін слабкий», — сказав український офіцер.

Отже, за цією версією, атака мала продемонструвати вразливість російського президента напередодні важливих міжнародних переговорів у Китаї. Водночас Reuters характеризує удар як серйозну військову та символічну поразку для Кремля, що сталася у політично незручний для Путіна момент.

Як у Росії відреагували на руйнування мосту

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада підготує план відновлення переправи. За його словами, міст після ремонту буде «ще кращим, ніж раніше».

Віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін повідомив, що спеціальна комісія вже зібралася для оцінки пошкоджень, визначення обсягу ремонтних робіт і пошуку альтернативних маршрутів для перевезення вантажів.

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Водночас російські військові блогери зазначають, що відновлення мосту буде надзвичайно складним завданням. Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі вважає, що автомобільну частину переправи навряд чи вдасться відремонтувати до завершення війни. На його думку, наслідки удару матимуть не лише практичне, а й символічне значення для України.

Чим важливе руйнування Кримського мосту

До повномасштабного вторгнення і на його початку Кримський міст був одним із ключових маршрутів постачання російських військ на півострів. Однак згодом Росія дедалі більше покладалася на сухопутний коридор через окуповані території сходу та півдня України.

Удар може вплинути не лише на автомобільне й залізничне сполучення, а й на судноплавство в Керченській протоці та Азовському морі. Зокрема, уламки зруйнованих конструкцій можуть ускладнити відновлення руху суден і затримати перевезення зерна з портів Азовського моря.

Аналітик Андрій Сизов зазначив, що пошкодження можуть суттєво відтермінувати відновлення судноплавства в цьому районі.

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Кримський міст уже зазнавав атак. У жовтні 2022 року вибух вантажівки спричинив пожежу та пошкодив частину переправи, внаслідок чого загинули четверо людей. Ремонт тривав кілька місяців. У липні 2023 року внаслідок чергового удару було зруйновано одну з ділянок мосту, загинула подружня пара.

Росія заявила про рекордну атаку безпілотників

На тлі удару по Кримському мосту російські медіа повідомили про масштабну атаку безпілотників. За даними російської сторони, протягом доби ППО нібито знищила 1441 український дрон над 22 регіонами. Це перевищило попередній заявлений рекорд у 1336 безпілотників, про який повідомляли напередодні.

Мер Москви заявив, що в напрямку столичного регіону летіли близько 800 дронів, із яких 321 нібито збили на підльоті.

Водночас українська сторона заявила про ураження нафтопереробного та нафтохімічного комплексу в Салаваті в Башкортостані.

Російські удари цієї ночі також спричинили перебої з електропостачанням у восьми областях України. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання по Північному та Південному мостах столиці й часткове пошкодження метро. Через атаки в окремих районах виникли перебої з електро- та водопостачанням, а також обмеження руху транспорту.

Російські заяви про ураження транспортних, військових та енергетичних об’єктів у Києві, Запоріжжі, Черкасах і Дніпропетровській області, а також портової інфраструктури та вантажного судна Reuters не змогло незалежно підтвердити.

Удари по Кримському мосту — що відомо

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото та відео наслідків атаки по Кримському мосту.

За словами встановленого окупантською владою РФ очільника Криму Сергія Аксьонова, внаслідок удару загинули двоє людей. Після атаки автомобільний рух мостом призупинили. Згодом частково відновили залізничне сполучення — після тимчасової зупинки поїздів.

Нагадаємо, Кримський міст завдовжки 19 км з’єднує окупований півострів із територією Росії. Його відкрили 2018 року за участю Путіна — через чотири роки після незаконної анексії Криму. Переправа стала одним із символів російської окупації, а також важливим маршрутом постачання для російських військ.

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