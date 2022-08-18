"Удар по обличчю міжнародної спільноти": Зеленський звернувся до Ердогана та Гутерреша щодо псевдореферендумів

Водночас глава держави також повідомив, що російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі.

Про це він сказав у відеозверненні 18 серпня.

"Закликав і пана президента, і пана генерального секретаря озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території. Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти", – заявив Зеленський.

Він також зауважив, що надзвичайно жорстка ніч була у Харкові – понад 10 загиблих. Знову були обстріляні Миколаїв і Запоріжжя.

"Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України. Ми бачимо, що відбувається на Запорізькій АЕС. Ми бачимо, що відбулося в Оленівці", – додав президент.

"Ми з вами можемо й повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині, всюди... Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде. Той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу", – резюмував глава держави.

Нагадаємо, 18 серпня Ердоган разом із Зеленським та Гутеррешем зустрілися у Львові. Зокрема, президент України та генсек ООН обговорили "зернові" угоди, звільнення українських полонених, незаконну депортацію та ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС.

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Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 18 серпня 2022 року