"Удар по політичних позиціях самої Росії": Зеленський розповів про наслідки атаки на Одеський порт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар з боку Росії по Одеському порту знищує саму можливість заяв про якийсь діалог та домовленості з країною-агресоркою.

Реакція світу на цю атаку є одностайною, тож окупантам уже нікого не обдурити.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 23 липня.

"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається? Сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв", – наголосив Зеленський.

"І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обманути", – зауважив президент.

Він також повідомив, що серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси, що є надбанням не тільки української культури, а й культури Європи.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту. Це сталося менш ніж за добу після підписання у Стамбулі угоди про експорт зерна з України.

Спершу про постраждалих не повідомлялося, проте згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки є поранені.

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