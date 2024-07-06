"Удар по репутації ЄС": в Зеленського прокоментували візит Орбана до Москви

В Офісі президента вважають, що ця подія поганий сигнал для репутації Євросоюзу.
Зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана з диктатором РФ у Москві - це прямий удар по репутації Європейського Союзу.
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
З його слів, європейські лідери мають для себе ухвалити певні політичні та юридичні рішення, а також провести внутрішню дискусію. Адже, наголосив Подоляк, Орбан позиціонував себе не як прем’єра Угорщини, а - в статусі головування в Раді ЄС.
"І Путін зробив відповідну заяву, і російська пропаганда представляла Орбана не як прем’єр-міністра, саме як того, хто головує в ЄС. Це, я вважаю, прямий удар по репутації Європейського Союзу. Якщо ваша країна, яка є невід’ємною частиною ЄС, головує в ЄС, і без згоди відповідних органів їде до Москви, що створює хибні передумови якісь, то, звісно, це потребує належної реакції. Хотілося б, щоб це була реакція не тільки інформаційна. А щоб це була хороша внутрішня дискусія", - висловився Подоляк.
Представник ОП наголосив: така поведінка угорського політика дає сигнал, що єдності в Євросоюзі немає. Зі слів Подоляка, "це поганий сигнал і репутаційно, і в юридичному аспекті".
"Чи матиме все це якісь наслідки з погляду війни і миру? Ні, звичайно ж", - зауважив він.
Адже Україна має чітку позицію. Саме її підтримує проукраїнська коаліція в повному обсязі. Відтак тому Російська Федерація не може диктувати жодних умов.
"Росія не може вимагати ультимативно закінчення війни на своїх умовах, не може залишатися на окупованих територіях, і головне — не може не нести відповідальність за весь той обсяг злочинів, скоєних від початку війни", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, очільник євродипломатії Жозеп Боррель розкритикував візит прем'єра Віктора Орбана до Москви. Своєю чергою, угорський політик назвав це "брюссельською демократичною маячнею".