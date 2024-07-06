"Удар по репутації ЄС": в Зеленського прокоментували візит Орбана до Москви

В Офісі президента вважають, що ця подія поганий сигнал для репутації Євросоюзу.

Зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана з диктатором РФ у Москві - це прямий удар по репутації Європейського Союзу.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

З його слів, європейські лідери мають для себе ухвалити певні політичні та юридичні рішення, а також провести внутрішню дискусію. Адже, наголосив Подоляк, Орбан позиціонував себе не як прем’єра Угорщини, а - в статусі головування в Раді ЄС.

"І Путін зробив відповідну заяву, і російська пропаганда представляла Орбана не як прем’єр-міністра, саме як того, хто головує в ЄС. Це, я вважаю, прямий удар по репутації Європейського Союзу. Якщо ваша країна, яка є невід’ємною частиною ЄС, головує в ЄС, і без згоди відповідних органів їде до Москви, що створює хибні передумови якісь, то, звісно, це потребує належної реакції. Хотілося б, щоб це була реакція не тільки інформаційна. А щоб це була хороша внутрішня дискусія", - висловився Подоляк.

Представник ОП наголосив: така поведінка угорського політика дає сигнал, що єдності в Євросоюзі немає. Зі слів Подоляка, "це поганий сигнал і репутаційно, і в юридичному аспекті".

"Чи матиме все це якісь наслідки з погляду війни і миру? Ні, звичайно ж", - зауважив він.

Адже Україна має чітку позицію. Саме її підтримує проукраїнська коаліція в повному обсязі. Відтак тому Російська Федерація не може диктувати жодних умов.

"Росія не може вимагати ультимативно закінчення війни на своїх умовах, не може залишатися на окупованих територіях, і головне — не може не нести відповідальність за весь той обсяг злочинів, скоєних від початку війни", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, очільник євродипломатії Жозеп Боррель розкритикував візит прем'єра Віктора Орбана до Москви. Своєю чергою, угорський політик назвав це "брюссельською демократичною маячнею".

Роль "троянського коня" Путіна Орбана та візит української делегації до США | Інтерв'ю з Подоляком

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