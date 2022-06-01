"Удар по російських інтересах": Арестович заявив, що Туреччина з Ізраїлем вирішили вичавити РФ з Сирії

"Удар по російських інтересах": Арестович заявив, що Туреччина з Ізраїлем вирішили вичавити РФ з Сирії

Туреччина разом з Ізраїлем вирішили вичавити російські сили з Сирії. Про це свідчить заява президента Туреччини Реджепа Ердогана про нову фазу формування зони безпеки держави, а також зустрічі представників цієї країни з представниками Ізраїля.

Туреччина з Ізраїлем цілком могли домовитися поділити сфери впливу в Сирії.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 1 червня.

"Президент Туреччини Ердоган заявив, що починається нова фаза по формуванню зони безпеки на кордоні Туреччини в напрямку Тель-Ріфат і Манбіджа. Це в напрямку на Алеппо. Суть в тому, що вони ніколи не наважувались заходити туди раніше. Це була зона російських інтересів", – зауважив радник голови ОП.

Він також звернув увагу на посилення контактів між Ізраїлем та Туреччиною, які свого часу побили горщики і довго звинувачували один одного.

"Від 18-го року в них там почала більш-менш вирівнюватися система відносин. Останнім часом була здійснена низка високих візитів, обміну і так далі. Як ти думаєш, про що вони домовлялися? Поділити сфери впливу в Сирії цілком могли домовлятися. Одразу після цього пішла турецька операція", – сказав Арестович.

Він вважає, що Туреччина з Ізраїлем вичавлять російський вплив з Сирії, "щоб потім ніхто не заважав розбиратися з Іраном та Асадом".

"Це означає дуже нехорошу річ: вони перш за все, перш ніж позбутися Асада, позбудуться Росії. Частину військ Росія відвела. І тому, якраз виходячи з того, що російський контингент виходить, можливості щодо впливу на ситуацію зменшуються. Ізраїль і Туреччина зацікавлені в тому, що відбувається на території Сирії і вирішили зіграти у свою гру, яка увінчається, я впевнений, вичавлюванням російського впливу з Сирії. Щоб потім ніхто не заважав розбиратися з Іраном, а потім і з Асадом. Це ще один удар серйозний по російських інтересах", – розповів радник голови ОП.

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Він наголосив, що цей великий переділ на Близькому Сході став наслідком того, що українська армія скувала російську в Україні.

Нагадаємо, 1 червня Ердоган заявив, що Туреччина вступає в новий етап реалізації рішення про створення 30-кілометрової зони безпеки уздовж кордону з Сирією та почала "очищення від терористів" населених пунктів Тель-Ріфат і Манбідж.

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