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Удар по вокзалу в Дніпрі: Макрон закликав змусити Росію сісти за стіл переговорів
Еммануель Макрон висловив співчуття Україні після російського удару по Дніпру. Президент Франції закликав посилити зусилля, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття Україні після російського удару реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. Французький лідер наголосив на необхідності ширшого припинення вогню, заявивши, що локальної домовленості в Олешках недостатньо.
Про це Макрон написав у соцмережі X.
Удар Росії по вокзалу в Дніпрі: як відреагував Макрон
Президент Франції назвав новину про російський удар по Дніпру «глибоко сумною» та звернувся зі словами підтримки до президента Володимира Зеленського й українського народу.
«Я з глибоким сумом дізнався, що російський реактивний безпілотник щойно впав на залізничний вокзал у Дніпрі, що призвело до дуже великої кількості жертв. Висловлюю президенту Володимиру Зеленському та українському народові свої співчуття та нашу солідарність», — написав Макрон.
На тлі цієї атаки французький президент наголосив, що міжнародна спільнота має прагнути значно більшого, ніж локальні домовленості про припинення вогню.
Макрон зробив заяву про перемир’я в Олешках: що сказав про Росію
У своїй заяві Макрон згадав локальне припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині. За його словами, такої домовленості недостатньо на тлі російських атак по Україні.
«У цьому контексті ми повинні прагнути значно більшого, ніж локальне припинення вогню, подібне до того, яке щойно було узгоджене на місцевому рівні в Олешках. Неприпустимо, щоб Росія продовжувала відхиляти всі пропозиції щодо цього, далі роблячи ставку на ескалацію та завдаючи ударів по цивільних», — зазначив президент Франції.
Макрон закликав партнерів України активізувати спільні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру та змусити Росію сісти за стіл переговорів.
«Ми маємо разом подвоїти зусилля задля досягнення справедливого і тривалого миру та змусити Росію сісти за стіл переговорів», — написав він.
Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал у Дніпрі. Удар припав на платформу, де перебував пасажирський поїзд Дніпро — Запоріжжя. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 13 дістали поранення.