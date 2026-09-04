Удар по "Жулянах" напередодні приїзду Віткоффа й Кушнера: Сибіга відповів, чи хоче Путін залякати США

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Очільник МЗС Андрій Сибіга прокоментував можливий зв’язок атаки на літаки в Жулянах у Києві з очікуваним приїздом до України американських спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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За словами міністра закордонних справ, Росія не досягає своїх цілей на полі бою, тому обрала шлях подальшої ескалації та ракетного терору не лише в Києві, а й по всій Україні.

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«Звісно, одна з цілей — це вплив на настрої населення, намагання знищити нашу енергетичну систему перед зимою. З іншого боку, це такий ляпас мирним зусиллям і намагання зірвати цей процес. Тому цей контекст не можна не відкидати, це правда», — наголосив він.

Водночас Сибіга зауважив, що Київ перебуває в активному діалозі з Вашингтоном і чекає на «нову динаміку з американськими партнерами в мирних зусиллях».

«Сподіваюся, ця динаміка буде досягнута в короткій перспективі», — висловився він.

Візит представників Трампа — що відомо

Вдень 4 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Віткофф і Кушнер планували прибути літаком до Києва вже наступної неділі. За його словами, Вашингтон розглядав варіант перельоту з Москви до «Борисполя» і це «було на етапі узгодження». Втім, ситуацію змінила атака РФ по двох літаках у районі Жулян.

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Втім, за даними джерел The Kyiv Independent, візит до Києва досі під питанням, бо «росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди». За словами співрозмовника, Віткофф «завжди чутливий до російських настроїв», тому «почав лякатися».

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