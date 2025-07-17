Удар РФ по польському заводу: з’явилася реакція Варшави

Прапор Польщі

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Польща викликала на розмову представника посольства країни-агресорки Росії через удари “Шахедів” по підприємству польської компанії у Вінниці, що виготовляє покриття для підлоги.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Польщі у соцмережі Х.

“Вчора Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представникові російського посольства, що атака на фабрику “Барлінек” у Вінниці, який є польським бізнесом і займається винятково цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.

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Атака на польське підприємство

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що завод Barlinek Group у Вінниці став мішенню атак російських безпілотників вночі проти 16 липня. На підприємстві постраждало троє людей, двоє з яким мають серйозні опіки.

“Російські безпілотники вдарили по заводу групи компаній Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків”, — заявив очільник польського МЗС.

Зауважимо, що минулої ночі під час повітряної тривоги у Вінниці пролунали вибухи. Місцева влада зранку поінформувала, що РФ масовано вдарила по місту. Сталися влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. Загалом область цієї ночі атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 цілей було знищено.

Дата публікації 11:42, 16.07.25 Кількість переглядів 439 Вінниччина зазнала масового обстрілу! У Вінниці палало! Наживо з міста