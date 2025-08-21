- Дата публікації
Політика
1668
1 хв
Удар РФ по Закарпаттю: Сіярто прокоментував атаку, але є одне "але"
Угорський політик відреагував на російський обстріл України без згадки про Закарпаття.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто неоднозначно відреагував на нічний російський удар по Україні, заявивши про потребу "досягти мирної угоди".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, що в дописі угорського політика не вказується, що йдеться саме про російський обстріл українських областей. Зокрема, Закарпаття.
Сіярто заявив, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".
“Кожен має працювати з усіх сил, щоб якнайшвидше створити мирну угоду, яка закінчить війну. Тільки так можна ініціювати подальшу різанину та знищення”, - наголосив він.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти вдарили по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару було зруйновано складські приміщення американської компанії. Щонайменше 15 осіб отримали травми.