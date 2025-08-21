ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Удар РФ по Закарпаттю: Сіярто прокоментував атаку, але є одне "але"

Угорський політик відреагував на російський обстріл України без згадки про Закарпаття.

Автор публікації
Олена Капнік
Петер Сіярто.

Петер Сіярто. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто неоднозначно відреагував на нічний російський удар по Україні, заявивши про потребу "досягти мирної угоди".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що в дописі угорського політика не вказується, що йдеться саме про російський обстріл українських областей. Зокрема, Закарпаття.

Сіярто заявив, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

“Кожен має працювати з усіх сил, щоб якнайшвидше створити мирну угоду, яка закінчить війну. Тільки так можна ініціювати подальшу різанину та знищення”, - наголосив він.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти вдарили по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару було зруйновано складські приміщення американської компанії. Щонайменше 15 осіб отримали травми.

