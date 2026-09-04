Удар РФ по заводу Coca-Cola в Україні: Сибіга звернувся до США із закликом

Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по виробничому об'єкту американської компанії Coca-Cola у Київській області та закликав Палату представників Конгресу США посилити санкційний тиск на Москву.

Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

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За словами Сибіги, атака на підприємство Coca-Cola не була поодиноким випадком, а стала черговим навмисним ударом по американських бізнес-інтересах.

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Міністр заявив, що такі атаки є частиною ширшої російської стратегії, спрямованої на завдання шкоди економіці США та витіснення американських компаній із міжнародних ринків.

"Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії", — наголосив Сибіга.

Удар по заводу Coca-Cola

У четвер, 3 вересня, російський безпілотник пошкодив виробничий об'єкт Coca-Cola у Броварах Київської області. У компанії підтвердили атаку та повідомили, що всі працівники залишилися неушкодженими. Наразі компанія спільно з відповідними органами оцінює наслідки удару.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку на американське підприємство "чітким російським сигналом Америці".

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"Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство", — заявив президент.

Що відомо про санкції США проти Росії

Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії раніше отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті США, однак його просування у Палаті представників загальмувало. Документ, зокрема, передбачає додаткові санкції проти РФ та можливість запровадження високих тарифів щодо країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російських енергоносіїв.

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