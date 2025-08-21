- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Закарпаттю: президент Угорщини прибрав згадку про Росію зі свого допису
Шуйок видалив слово "російський" із публікації про нічний обстріл Закарпаття.
Президент Угорщини Тамаш Шуйок спочатку висловив співчуття через "російський ракетний обстріл" Мукачева, але згодом слово “російський” видалив зі свого допису.
Про це стало відомо з публікацій угорського лідера у соцмережі.
Спочатку Шуйок опублікував співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Закарпатті та побажав їм якнайшвидшого одужання.
Втім, згодом угорський президент передумав та відредагував свій допис. В оновленій версії, яка з’явилася майже через голину, слово "російського" (orosz) було видалено. Залишилося лише нейтральне формулювання “ракетний удар”.
В іншій частині допису Шуйок написав, що "швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх нас".
"Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити та, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у дописі президента Угорщини.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто неоднозначно прокоментував атаку на Україну, але є одне "але". Зокрема, він заявив по потребу "досягти мирної угоди".
Нагадаємо, тим часом сусідня Польща через масовану комбіновану атаку на Україну підіймала свою авіацію. Польські військові наголосили, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні були задіяні всі необхідні процедури.