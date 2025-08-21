Удар РФ по Закарпаттю: президент Угорщини прибрав згадку про Росію зі свого допису

Тамаш Шуйок / © Associated Press

Реклама

Президент Угорщини Тамаш Шуйок спочатку висловив співчуття через "російський ракетний обстріл" Мукачева, але згодом слово “російський” видалив зі свого допису.

Про це стало відомо з публікацій угорського лідера у соцмережі.

Спочатку Шуйок опублікував співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Закарпатті та побажав їм якнайшвидшого одужання.

Реклама

Втім, згодом угорський президент передумав та відредагував свій допис. В оновленій версії, яка з’явилася майже через голину, слово "російського" (orosz) було видалено. Залишилося лише нейтральне формулювання “ракетний удар”.

В іншій частині допису Шуйок написав, що "швидке завершення російсько-українського конфлікту відповідає інтересам усіх нас".

"Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть це побачити та, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у дописі президента Угорщини.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто неоднозначно прокоментував атаку на Україну, але є одне "але". Зокрема, він заявив по потребу "досягти мирної угоди".

Реклама

Нагадаємо, тим часом сусідня Польща через масовану комбіновану атаку на Україну підіймала свою авіацію. Польські військові наголосили, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні були задіяні всі необхідні процедури.