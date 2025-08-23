Удар Росії по американському заводу: як це вплине на позицію Трампа

Трамп та Путін / © Associated Press

Реклама

Минулої тижня Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці, а вже за кілька днів біля Білого дому відбувся безпрецедентний саміт із шістьма європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Незважаючи на гучні заяви, ожиданого прориву не сталося.

Про це пише The Telegraf.

«Мене це не радує» — Трамп про війну в Україні

Американський президент, коментуючи російський удар по американському заводу в Україні, заявив:

Реклама

«Мене це не тішить, і мене не тішить взагалі нічого, що пов’язане з цією війною».

Аналітики наголошують, що, незважаючи на політичний пафос останніх днів, ситуація на фронті не змінилася. Росія продовжує атакувати українські міста, а мирні переговори залишаються далекими.

Що ж по гарантіям безпеки

За словами джерел у Білому домі, Трамп був готовий запропонувати Київу гарантії безпеки в обмін на мирну угоду, і навіть заявивши, що Путін погодився їх прийняти. Проте Москва публічно відкинула такий варіант.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив: «Москва не погодиться з колективними гарантіями безпеки, узгодженими без участі Росії».

Реклама

Що кажуть Європейські лідери

Саміт у Вашингтоні продемонстрував консолідовану підтримку України з боку ЄС. Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив:

«Присутність усіх європейців мала вирішальне значення… Виходить, що дружелюбність Трампа до Путіна цим нівелюється».

Новий удар по Україні: якої тепер думки Трамп

У середу РФ нанесла потужний удар по Заходу України, знищивши американський завод. У відповідь Трамп написав у Truth Social: «Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-загарбника».

Чи означає це зміну політики США, поки невідомо.

Реклама

«Це лише спостереження. Не надавайте цьому надто великого значення», — запевнив представник Білого дому Стівен Чунг.

Трамп пообіцяв повернутися до питання за дві тижні: «Побачимо, що буде… Думаю, у найближчі два тижні ми дізнаємося, як усе обернеться».

Нагадаємо, під час останнього масованого удару по Україні армія РФ атакувала американський завод на Закарпатті — в Мукачеві. Завод цивільний — про жодне військове виробництво не йдеться. Це був показовий удар.

На підприємстві виробляли побутову техніку, кавомашини зокрема. Під час атаки, за словами Олега Жданова, ракети і «Шахеди» обережно облетіли Київ.