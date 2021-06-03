"Удар в саме серце України": Київ вимагає включити його в переговори щодо "Північного потоку-2"

Українська сторона надіслала відповідне прохання Берліну.

Україна вимагає від Німеччини і Сполучених Штатів Америки включити її в переговори щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це в коментарі Die Welt заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, Київ також хоче мати право голосу. Кілька днів тому українська сторона надіслала відповідне прохання Берліну. Мовляв, йдеться про питання взаємної довіри, "якщо цей гешефт буде досягнуто між Берліном і Вашингтоном за рахунок України".

"Північний потік-2" - удар в саме серце України як з точки зору економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому Україна вимагає участі в переговорах Німеччини та США щодо цього вкрай небезпечного проекту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу", - наголосив Мельник.

Нагадаємо, раніше компанія Nord Stream заявила, що газопровід побудований на 99%. Зазначається, що станом на 31 березня побудовано 2339 км труб із 2460 км. Залишилося укласти близько 121 км. Таким чином до закінчення проєкту залишилося добудувати ще 5% від загальної протяжності газопроводу.

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